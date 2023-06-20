На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В январе-мае 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 95,3 ...22.05.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В январе-апреле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.03.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.02.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...15.07.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне снизилось на 2,6%
В январе-июне 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 115,1 тыс. т скота и птицы на убой, ...