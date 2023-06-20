На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 115,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 0,3% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 2,2% (до 421,7 тыс. т). Производство яиц, напротив, снизилось — на 0,9% (до 787,9 млн штук).

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