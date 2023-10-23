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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-октябре выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В январе-октябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на убой 197,5 тыс. т скота и птицы, что на 1,3% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1,3% (до 714,1 тыс. т). Производство яиц, напротив, выросло — на 0,9% (до 1 млрд 352,7 млн штук).
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