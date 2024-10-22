На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре выросло на 2,9%

В январе-сентябре 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 180,5 тыс. т скота и птицы на ...22.10.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-сентябре выросло на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В январе-сентябре 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.07.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 2,3%
В январе-июне 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 118 тыс. т скота и птицы на убой, ...21.06.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае выросло на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В январе-мае 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 99,4 ...19.02.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...