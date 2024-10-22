На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре выросло на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В январе-ноябре 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 226,4 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,9% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1% (до 795,6 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 1% (до 1 млрд 511 млн штук).

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