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Сегодня, 15:05

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре выросло на 2,9%

В январе-ноябре 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 226,4 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,9% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1% (до 795,6 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 1% (до 1 млрд 511 млн штук).
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Сегодня, 14:00 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре выросло на 2,9%

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