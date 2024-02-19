На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.07.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.03.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...21.03.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале сократилось на 0,5%
В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 38,9 тыс. т скота и птицы на ...