На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 38,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 9,3% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 4% (до 132,5 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 3,8% (до 272,5 млн штук).

Материалы по теме

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале сократилось на 0,5%

В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 38,9 тыс. т скота и птицы на ...