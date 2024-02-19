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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 38,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 9,3% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 4% (до 132,5 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 3,8% (до 272,5 млн штук).
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