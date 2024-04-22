УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:20

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле выросло на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В январе-апреле 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 78,7 тыс. т скота и птицы на убой, что на 5,2% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 4,5% (до 281,7 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 4,3% (до 551,4 млн штук).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В январе-марте 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

20.03.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

19.02.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...

29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

23.05.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (397)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18