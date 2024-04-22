На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле выросло на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В январе-апреле 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 78,7 тыс. т скота и птицы на убой, что на 5,2% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 4,5% (до 281,7 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 4,3% (до 551,4 млн штук).

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