На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае выросло на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В январе-апреле 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...22.04.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В январе-марте 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...20.03.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале выросло на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.02.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...