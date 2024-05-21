УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае выросло на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В январе-мае 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 99,4 тыс. т скота и птицы на убой, что на 4,4% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 1,5% (до 355 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 4,3% (до 679,3 млн штук).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.05.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле выросло на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В январе-апреле 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

22.04.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В январе-марте 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

20.03.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

19.02.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...

29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18