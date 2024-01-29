На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. т скота и птицы на убой, что на 10,7% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 2,9% (до 67,5 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 8,2% (до 143,9 млн штук).

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