УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:21

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. т скота и птицы на убой, что на 10,7% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 2,9% (до 67,5 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 8,2% (до 143,9 млн штук).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

23.08.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июле выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В январе-июле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на ...

17.07.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

17.02.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...

23.05.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях
Архив новостей
Февраль 2024 (451)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18