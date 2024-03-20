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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В январе-марте 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 58,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 3,6% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 5,5% (до 208,9 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 4% (до 415,3 млн штук).
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