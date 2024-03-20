На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В январе-феврале 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.02.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе выросло на 10,7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 19,7 тыс. ...29.01.2024 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.04.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте снизилось на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В январе-марте 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...15.04.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В январе-марте 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...