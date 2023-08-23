На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-августе выросло на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В январе-июле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на ...17.07.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.02.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...16.09.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-августе снизилось на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В январе-августе 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...20.09.2021 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-августе сократилось на 8,1%
В январе-августе 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 157 тыс. т скота и птицы на убой, ...