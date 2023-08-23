На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-августе выросло на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В январе-августе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на убой 155,7 тыс. т скота и птицы, что на 1,5% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 0,5% (до 575,4 тыс. т). Производство яиц, напротив, выросло — на 0,2% (до 1 млрд 070,7 млн штук).

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