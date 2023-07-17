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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В январе-июле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на убой 135,5 тыс. т скота и птицы, что на 1% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 0,7% (до 498,6 тыс. т). Производство яиц, напротив, снизилось — на 0,5% (до 929,4 млн штук).
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