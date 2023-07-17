На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...20.06.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае снизилось на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В январе-мае 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 95,3 ...22.05.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В январе-апреле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.04.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте снизилось на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В январе-марте 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.02.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...