На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае снизилось на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В январе-мае 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 95,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 1,1% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,3% (до 346,1 тыс. т), производство яиц снизилось на 1,9% (до 651,6 млн штук).
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В январе-апреле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.04.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте снизилось на 3,9%
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