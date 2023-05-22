На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-мае снизилось на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В январе-апреле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В январе-марте 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте снизилось на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре 2022 года снизилось на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В январе-декабре 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...