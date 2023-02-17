На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 35,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 9,3% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,5% (до 127,4 тыс. т), производство яиц — на 4,5% (до 262,5 млн штук).
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