На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре 2022 года снизилось на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В январе-декабре 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...