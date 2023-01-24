На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. т скота и птицы на убой, что на 13,6% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,5% (до 65,6 тыс. т), производство яиц — на 4,9% (до 133 млн штук).
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УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...