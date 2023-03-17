На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте снизилось на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В январе-марте 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 56,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 3,9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,3% (до 198 тыс. т), производство яиц — на 1,9% (до 399,3 млн штук).
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