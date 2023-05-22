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22.05.2023

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-апреле снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В январе-апреле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 74,8 тыс. т скота и птицы на убой, что на 4,2% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,6% (до 269,6 тыс. т), производство яиц — на 0,4% (до 528,9 млн штук).

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