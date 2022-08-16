На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре 2022 года снизилось на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В январе-декабре 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 246,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,8% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 5,1% (до 847,3 тыс. т), производство яиц — на 1,2% (до 1615,2 млн штук).

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