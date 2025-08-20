УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:57

Производство скота и птицы на убой в Свердловской области за январь-июле выросло на 4%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйстве всех категорий Свердловской области в январе-июле 2025 года выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Производство молока увеличилось на 0,3%, производство яиц, напротив, уменьшилось на 1,2%.

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в июле 2025 года составило 259,3 тыс. голов. Это на 2,6% меньше, чем год назад.
