Оборот оптовой торговли по УрФО за год снизился почти на 20%

Оборот оптовой торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 421,4 млрд руб. ...20.06.2024 Оборот оптовой торговли в УрФО за год снизился на 7,6%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Оборот оптовой торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) ...28.03.2024 Оборот оптовой торговли в УрФО за год вырос почти на 19%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Оборот оптовой торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 11 трлн ...12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., ...