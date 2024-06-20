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Оборот оптовой торговли по УрФО за год снизился почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Оборот оптовой торговли по Уральскому федеральному округу (УрФО) в I полугодии 2024 года составил 2 трлн 923,5 млрд руб.

Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 19,6% в сопоставимых ценах.

При этом наибольший объем оборота оптовой торговли среди регионов УрФО зафиксирован в Свердловской области (1 трлн 669,9 млрд руб.). Это составляет 57,1% от общего показателя округа.
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