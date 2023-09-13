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На долю Свердловской области в январе-сентябре пришлось более 50% оборота оптовой торговли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Оборот организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2023 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 8 трлн 061,2 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 18,4%, сообщает Свердловскстат.

Среди регионов УрФО наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 4 трлн 224,7 млрд руб. Это составляет 52,4% от общего объема округа.
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