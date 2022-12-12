Доля Среднего Урала в обороте оптовой торговли по УрФО в январе-марте составила 65%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Оборот оптовой торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу составил 1 трлн 454,4 млрд руб. Это на 2,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



При этом наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области. Так, он достиг 947,4 млрд руб., что составляет 65,1% от общего объема оборота оптовой торговли округа.