Доля Среднего Урала в обороте оптовой торговли по УрФО в январе-марте составила 65%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Оборот оптовой торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу составил 1 трлн 454,4 млрд руб. Это на 2,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.
При этом наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области. Так, он достиг 947,4 млрд руб., что составляет 65,1% от общего объема оборота оптовой торговли округа.
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