Оборот оптовой торговли в УрФО за год снизился на 7,6%

Оборот оптовой торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 421,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель уменьшился на 7,6% в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Свердловскстат.



Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области (1 трлн 037,9 млрд руб.). Это составило 42,9% от общего объема округа.