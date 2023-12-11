Оборот оптовой торговли в УрФО за год вырос почти на 19%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Оборот организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2023 года по Уральскому ...16.06.2023 Доля Среднего Урала в обороте оптовой торговли по УрФО в январе-марте составила 65%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Оборот оптовой торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу ...12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., ...27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года ...