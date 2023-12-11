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Оборот оптовой торговли в УрФО за год вырос почти на 19%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Оборот оптовой торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 11 трлн 128,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в сопоставимых ценах вырос на 18,6%, сообщает Свердловскстат.

Согласно данным ведомства, наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 5 трлн 815,5 млрд руб., что составляет 52,3% от общего объема округа.
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