УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

Оборот оптовой торговли в УрФО за год снизился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Оборот оптовой торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 421,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель уменьшился на 7,6% в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Свердловскстат.

Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области (1 трлн 037,9 млрд руб.). Это составило 42,9% от общего объема округа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2024 Оборот оптовой торговли в УрФО за год вырос почти на 19%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Оборот оптовой торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 11 трлн ...

12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...

27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%

Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., ...

27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года ...

01.06.2018 Оборот оптовой торговли в УрФО в I квартале сократился на 7%

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2018 года ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18