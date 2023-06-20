Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 1 трлн 759,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на 6%. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли в УрФО заняли Свердловская и Челябинская области. Так, они обеспечили соответственно 37,5% и 23,2% всего оборота округа.



Помимо этого, оборот оптовой торговли в январе-июне этого года в УрФО составил 5 трлн 059,1 млрд руб., что на 11,4% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 2 трлн 642,7 млрд руб., что составляет 52,2% от оборота округа.