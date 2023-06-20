УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 1 трлн 759,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на 6%. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли в УрФО заняли Свердловская и Челябинская области. Так, они обеспечили соответственно 37,5% и 23,2% всего оборота округа.

Помимо этого, оборот оптовой торговли в январе-июне этого года в УрФО составил 5 трлн 059,1 млрд руб., что на 11,4% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 2 трлн 642,7 млрд руб., что составляет 52,2% от оборота округа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2023 Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале снизился на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу ...

12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...

09.09.2022 Оборот розничной торговли в УрФО в январе-июне снизился на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года ...

10.03.2020 Оборот оптовой торговли в УрФО в 2019 году сократился на 13%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Оборот оптовой торговли (профильных организаций) в Уральском федеральном округе (УрФО) ...

27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%

Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (300)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18