УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу ...12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...09.09.2022 Оборот розничной торговли в УрФО в январе-июне снизился на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года ...10.03.2020 Оборот оптовой торговли в УрФО в 2019 году сократился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Оборот оптовой торговли (профильных организаций) в Уральском федеральном округе (УрФО) ...27.08.2019 Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., ...