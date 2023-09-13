Оборот розничной торговли в УрФО за год вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Оборот розничной торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 3 трлн 778,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в товарной массе вырос на 9%, сообщает Свердловскстат. Согласно данным ведомства, лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли заняли Свердловская и Челябинская области, обеспечив соответственно 37,4% и 23,1% всего оборота розничной торговли округа.

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