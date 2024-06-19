Оборот розничной торговли по УрФО за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Оборот розничной торговли по Уральскому федеральному округу (УрФО) в I полугодии 2024 года составил 2 трлн 097,1 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель в товарной массе увеличился на 10,6%.



Как сообщает Свердловскстат, лидерами по объему оборота розничной торговли среди регионов УрФО стали Свердловская и Челябинская области. Эти субъекты обеспечили соответственно 37,1% и 23,8% от суммарного показателя округа.