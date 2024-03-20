Свердловская область стала лидером по обороту розничной торговли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Оборот розничной торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 3 трлн ...13.09.2023 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года по Уральскому федеральному округу ...20.06.2023 Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале снизился на 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу ...12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...09.09.2022 Оборот розничной торговли в УрФО в январе-июне снизился на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года ...