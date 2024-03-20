Свердловская область стала лидером по обороту розничной торговли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Оборот розничной торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 1 трлн 012,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11,3%, сообщает Свердловскстат.



Лидерами по объему оборота розничной торговли в округе стали Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 37,2% и 23,6% всего оборота УрФО.