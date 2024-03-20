УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

Свердловская область стала лидером по обороту розничной торговли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Оборот розничной торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 1 трлн 012,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11,3%, сообщает Свердловскстат.

Лидерами по объему оборота розничной торговли в округе стали Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 37,2% и 23,6% всего оборота УрФО.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2024 Оборот розничной торговли в УрФО за год вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Оборот розничной торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 3 трлн ...

13.09.2023 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года по Уральскому федеральному округу ...

20.06.2023 Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале снизился на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу ...

12.12.2022 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу ...

09.09.2022 Оборот розничной торговли в УрФО в январе-июне снизился на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18