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Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале снизился на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года по Уральскому федеральному округу составил 855,8 млрд руб. Это на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Свердловскстат.

При этом лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли заняли Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 38,1% и 23,1% всего оборота розничной торговли округа.

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