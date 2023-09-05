Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября проведет прямую линию с горожанами

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...06.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет прямую линию для жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Губернатор Свердловской области проведет прямую линию, где ответит на вопросы жителей ...29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...26.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе ремонта развязки Объездная — Щербакова
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов ответил на самые важные вопросы горожан в рубрике ...28.10.2013 Администрация Екатеринбурга 29 октября проведет «горячую линию» по вопросам теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2013. Администрация Екатеринбурга 29 октября с 10:00 до 12:00 проведет «горячую линию» по ...