Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября проведет прямую линию с горожанами

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УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет прямую линию для жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Губернатор Свердловской области проведет прямую линию, где ответит на вопросы жителей ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе ремонта развязки Объездная — Щербакова

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Администрация Екатеринбурга 29 октября проведет «горячую линию» по вопросам теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2013. Администрация Екатеринбурга 29 октября с 10:00 до 12:00 проведет «горячую линию» по ...