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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября проведет прямую линию с горожанами

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, 11 сентября, проведет прямую линию с горожанами. Он ответит на вопросы, поступившие через Платформу обратной связи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 13.00 градоначальник будет отвечать на вопросы горожан, касающиеся ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства.

«Расскажу о подготовке городского хозяйства к зиме. Трансляция будет вестись ВКонтакте. Следить за ней можно будет по этой ссылке», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.
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