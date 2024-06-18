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Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2024 года составил 925 млрд руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 5,1%.

Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 14,4%.

Согласно данным ведомства, наиболее интенсивно строительство велось в ХМАО, где объем таких работ за шесть месяцев составил 251,7 млрд руб.
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