Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 5%

Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 7%

Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей

Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено около 6,5 млн кв. м. жилья

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% больше, чем в 2012 году. Об этом ...