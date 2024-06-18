Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...21.03.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...08.12.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...19.06.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...12.03.2014 В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено около 6,5 млн кв. м. жилья
В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% больше, чем в 2012 году. Об этом ...