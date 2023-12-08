Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе в 2023 году составил 1 трлн 968 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,1%.



Согласно данным ведомства, доля УрФО в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13,2%.



При этом наиболее интенсивно строительство велось в Ямало-Ненецком автономном округе, где объем данных работ составил 558,6 млрд руб.