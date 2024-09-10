Объем выполненных строительных работ в УрФО в январе-июне составил порядка 996,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2025 года составил 996,9 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 0,5%.



Согласно данным ведомства, доля УрФО в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13,6%.



При этом наиболее интенсивно строительство велось в Свердловской области, где объемы данных работ достигли 277,3 млрд руб.