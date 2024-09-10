УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:46

Объем выполненных строительных работ в УрФО в январе-июне составил порядка 996,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2025 года составил 996,9 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 0,5%.

Согласно данным ведомства, доля УрФО в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13,6%.

При этом наиболее интенсивно строительство велось в Свердловской области, где объемы данных работ достигли 277,3 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.09.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) объем работ, выполненных по виду деятельности ...

18.06.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...

21.03.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...

08.12.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

11.03.2016 В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.