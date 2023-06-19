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Вчера, 17:43

Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому федеральному округу (УрФО) в январе-сентябре 2023 года составил 1 трлн 300,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,7%, сообщает Свердловскстат.

Доля УрФО в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13,3%.

Среди регионов УрФО наиболее интенсивно строительство велось в Ямало-Ненецком автономном округе. Объем выполненных строительных работ в ЯНАО за девять месяцев этого года составил 350,8 млрд руб.

Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Тюменская области без автономных округов. Ввод жилья на территории этих регионов составил 2 млн 459,6 тыс. кв. м. и 1 млн 661,2 тыс. кв. м. соответственно.
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