Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%

Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2022 году снизился на 7,6%

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...

В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%

УрБК, Москва, 11.03.2016. Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 ...

Объем строительных работ в УрФО в 2015 году сократился на 13,2%

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено около 6,5 млн кв. м. жилья

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% больше, чем в 2012 году. Об этом ...