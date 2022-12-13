УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2022 году снизился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому федеральному округу (УрФО) в 2022 году составил 1 трлн 762,1 млрд руб., что на 7,6% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Наиболее интенсивно строительство велось в Ямало-Ненецком автономном округе, где
объем выполненных строительных работ составил 593,7 млрд руб.

Цены производителей на строительную продукцию в декабре 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года выросли на 8%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2022 Объем выполненных в УрФО строительных работ за год снизился на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

09.09.2022 Объем выполненных строительных работ в УрФО в I полугодии сократился на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...

12.03.2018 Объем строительных работ в УрФО в 2017 году сократился на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2018. Объем выполненных в Уральском федеральном округе (УрФО) строительных работ в 2017 году ...

11.03.2016 В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...

11.03.2016 Объем строительных работ в УрФО в 2015 году сократился на 13,2%

УрБК, Москва, 11.03.2016. Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (663)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18