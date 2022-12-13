Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2022 году снизился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому федеральному округу (УрФО) в 2022 году составил 1 трлн 762,1 млрд руб., что на 7,6% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Наиболее интенсивно строительство велось в Ямало-Ненецком автономном округе, где
объем выполненных строительных работ составил 593,7 млрд руб.
Цены производителей на строительную продукцию в декабре 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года выросли на 8%.
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