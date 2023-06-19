Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому федеральному округу (УрФО) в I квартале 2023 года составил 348 млрд руб., что на 2% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат. Наиболее интенсивно строительство велось в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем выполненных строительных работ составил 108,9 млрд руб.

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