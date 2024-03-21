Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2024 года составил 417,4 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 7%. При этом наиболее интенсивно строительство велось в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем таких работ, выполненных собственными силами, составил 558,6 млрд руб.

Материалы по теме

Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...

Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2022 году снизился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...