УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2024 года составил 417,4 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 7%.

При этом наиболее интенсивно строительство велось в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем таких работ, выполненных собственными силами, составил 558,6 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2023 году составил почти 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...

08.12.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

19.06.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

29.03.2023 Объем выполненных строительных работ в УрФО в 2022 году снизился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому ...

11.03.2016 В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%

Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (358)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18