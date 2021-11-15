В Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам лишения свободы сотрудника банка за хищение более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Администратора магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге обвиняют в хищении более 400 тыс. ...15.01.2021 В Свердловской области осудили мастера плавильного цеха за хищения на сумму более 5 млн рублей с завода ОК «РУСАЛ»
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Суд Краснотурьинска приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего старшего мастера ...14.07.2020 В Челябинске приговорили к 4 годам колонии застройщика за хищение у дольщиков 340 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.07.2020. Советский районный суд Челябинска приговорил к лишению свободы генерального директора ООО ...10.10.2017 В Екатеринбурге будут судить мужчину за хищение свыше 1,1 млн рублей при реализации подержанных автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в хищении ...16.06.2017 В Первоуральске осуждена мошенница за хищение более 26 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2017. Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы Натальи ...