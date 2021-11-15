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В Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам лишения свободы сотрудника банка за хищение более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам лишения свободы сотрудника банка ВТБ24 за хищение более 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый и два его напарника создали план ограбления банка. Преступление было совершено в период с 2009 по 2010 год. Обвиняемый и его соучастник работали в финансовом учреждении на организационно-хозяйственных должностях. Они находили заемщиков и убеждали их оформить кредит. Злоумышленники обещали, что самостоятельно выплатят долг кредитной организации. Пользуясь подложными документами, они оформляли кредитные договоры.

Правоохранители оценили ущерб, нанесенный банку, на сумму более 200 млн руб.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения».

Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.
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