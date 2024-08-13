Росприроднадзор во время плановой проверки выявил восемь нарушений в работе Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой выездной проверки на ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) выявили восемь нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В частности, предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения и пользовалось водным объектом с нарушением условий решения о предоставлении его в пользование.



Кроме того, специалисты ведомства установили, что НЦБК сливал загрязняющие вещества с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водоемы рыбохозяйственного значения, а также пользовался водным объектом при отсутствии утвержденных нормативов допустимых сбросов и без наличия на то разрешения.



Отмечается, что у комбината не разработаны нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, а также превышен срок их накопления.



Ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а в отношении юридического и должностных лиц ООО «НЦБК» будут возбуждены административные дела.