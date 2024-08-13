Росприроднадзор во время плановой проверки выявил восемь нарушений в работе Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время внеплановой ...25.12.2014 У «ЛСР. Строительство-Урал» обнаружили более 100 незаконных источников загрязнения атмосферы
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2014. В Екатеринбурге суд обязал ООО «ЛСР. Строительство-Урал» устранить нарушения в сфере ...19.11.2010 ОАО «Тюменский завод пластмасс» уличено в незаконных выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух
УрБК, Тюмень, 19.11.2010. Завершена внеплановая проверка ОАО «Тюменский завод пластмасс». Проверка проведена с целью ...11.05.2010 ОАО «Северский гранитный карьер» уличено в нарушении природоохранного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2010. Свердловским межрайонным природоохранным прокурором возбужден ряд административных дел ...05.05.2010 ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» уличено в незаконном выбросе вредных загрязняющих веществ в атмосферу
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2010. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Верх-Исетского района Екатеринбурга, ...