В Екатеринбурге суд оправдал пять человек, обвиняемых в самоуправстве с применением насилия при возврате долга

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге суд оправдал пять человек, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», сообщает пресс-служба облсуда.



Согласно материалом дела, в апреле 2022 года житель Екатеринбурга, доверившись своему новому знакомому, пообещавшему купить с хорошей скидкой iPhone, бытовую технику и автомобильные колеса, передал ему 3 млн 408 тыс. руб.



Поле того как стало очевидным, что знакомый не сдержал обещание купить товар и не собирается возвращать деньги, екатеринбуржец, предварительно договорившись со своими четырьмя знакомыми, предложил ему встретиться в одном из барбершопов. События, которые произошли во время встречи, участники описывают по-разному.



Должник рассказал, что после жесткого психологического давления и угроз применения оружия со стороны покупателя вернул ему 1 млн руб. и обратился в полицию. Однако показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, а также другие доказательства опровергали показания потерпевшего.



В судебном следствии квалификация деяний подсудимых, поддержанная государственным обвинителем, не нашла подтверждения. Статья, по которой судили мужчин, предусматривает ответственность за причинение существенного вреда, а исследованные судом доказательства не свидетельствовали о причинении такового.



Кировский районный суд оправдал подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, но такое решение не устроило сторону обвинения.



Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил оправдательный приговор без изменения. За гражданами признано право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.