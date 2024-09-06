В Екатеринбурге суд оправдал пять человек, обвиняемых в самоуправстве с применением насилия при возврате долга

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей, которые обвиняются в ...24.01.2018 Суд подтвердил оправдательный приговор экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Серова
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор экс-председателю ...20.02.2017 Екатеринбуржец получит 900 тыс. рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2017. Екатеринбуржец получит от Министерства финансов Российской Федерации 900 тыс. руб. за ...14.10.2015 Свердловский облсуд оставил без изменений оправдательный приговор Александру Ковальчику
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2015. Свердловский областной суд оставил без изменений оправдательный приговор, вынесенный 31 ...08.02.2013 Дебошира рейса «Москва-Хургада» заподозрили в угоне самолета
Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении саратовского бизнесмена Сергея Кабалова, устроившего ...