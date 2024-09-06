Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с представителями районных администраций планы по организации месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании с представителями районных администраций обсудил предстоящую масштабную уборку парков, скверов и улиц города, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в каждом из районов уже составлен план мероприятий по уборке. В Академическом районе на сентябрь запланирована очистка скверов и парков, а также побережья реки Патрушихи. В Железнодорожном районе наведут порядок на набережной у Макаровского моста и в скверах, а в Кировском районе традиционно вместе с национальными диаспорами и застройщиками уберут мусор и опавшую листву в Основинском парке.



Участники встречи также выступили с инициативой высадить деревья у общеобразовательных учреждений, а также в общественных пространствах города.



Это предложение поддержал А.Орлов, сообщив, что озеленение будет полезно и для города, и его жителей.



«За последнее время в мой адрес поступило много инициатив с просьбой оказать содействие в проведении субботников. Наша задача подготовить и организовать все необходимое, чтобы люди вышли и поработали. Это хорошая возможность привлечь молодежь, волонтеров, застройщиков и коммерческие организации. Они с удовольствием всегда в этих мероприятиях принимают участие. После того как опадет листва, оперативно все уберем, чтобы уйти в зиму с чистыми улицами», — подытожил А. Орлов.