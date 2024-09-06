Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с представителями районных администраций планы по организации месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с главами районов. Им была ...22.02.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о регулировании в черте города лесных зон
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее сохранение в ...12.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить работу коммунальных служб в преддверии Дня города
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение усилить работу коммунальных служб ...30.04.2021 В уборке скверов и парков в рамках месячника чистоты приняли участие более 5 тыс. екатеринбуржцев
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Очистка дорог и тротуаров от грязи в рамках месячника чистоты в Екатеринбурге исполнена ...09.04.2021 В Екатеринбурге расширят территорию ямочного ремонта улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил увеличить объемы работы по устранению ...