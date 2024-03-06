Прибрежный отдых

Изображения предоставлены компанией Брусника

6 февраля состоялось заседание Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга под председательством директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслана Габдрахманова. Представители строительной компании Брусника презентовали собравшимся свою концепцию благоустройства набережной реки Исети, от улицы Челюскинцев до улицы Папанина. О проекте рассказал руководитель отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании Брусника Роман Зимин.«Мы оценили данное пространство с точки зрения повседневного сценария. Изучили опыт инновации набережных как в крупных, так и в небольших городах, таких как Тула. И описали это в конкретных подходах: нужно сохранить доступ к воде на короткой дистанции, учесть интересы всех жителей города, наделив набережную всеми необходимыми функциями, учесть рельеф местности, не нарушая природных компонентов», — рассказал докладчик.По его словам, набережная должна будет стать новой точкой притяжения для горожан, открытым для всех местом для семейного отдыха, где можно провести пикник, поиграть с детьми и отдохнуть. Работы по благоустройству планируется начать уже в 2024-2025 годах.На детской площадке будут построены искусственные холмы, по которым дети смогут лазать. Для безопасности детская площадка будет отделена от акватории буфером из зеленых насаждений.«Там будет место и для детей, и для взрослых. Удобно будет присматривать за детьми, расположившись с комфортом. Для детей будут установлены пластиковые холмы, по которым им будет интересно лазать», — продолжил Р. Зимин.Недалеко от детской площадки архитекторы планируют расположить арт-объекты: скульптуры (к примеру, скульптура кита, скульптура «льды», скульптуры рыбок и другие) и интерактивный «маяк». Как отметил Р. Зимин, объект будет проецировать мультимедийные спецэффекты разных цветов, в зависимости от погоды, времени суток и так далее. Также на территории набережной поставят скамейки, шезлонги, питьевые фонтанчики, амфитеатр на входе и обустроят баскетбольную площадку.Кроме этого, на набережной установят два небольших павильона для локального ритейла (продажа кофе с собой, сэндвичей) и санитарные узлы. «Туалеты в общественных пространствах — это важная их часть, о которой часто забывают», — отметил Р. Зимин.На набережной будут обустроены пешеходные и двухполосные велосипедные дорожки общей шириной 4 м. На всем протяжении дороги будут оборудованы локальные выходы к воде.В центре набережной построят павильон (предварительно его планируют отвести под ресторан), небольшую сцену и пирс. Здесь будет достаточно места для швартовки лодок, на которых можно будет доплыть от Плотинки до этого места.«Предположим, мы прогуливаемся от Плотинки по Набережной Рабочей Молодежи, перешли Макаровский мост. Если назад не хочется возвращаться пешком, можно сесть на речной трамвайчик и вернуться на Плотинку», — рассказал Р. Зимин.Специалисты планируют обновить зеленые насаждения: убрать больные деревья, высадить новые (у воды — ирисы и другие влаголюбивые цветы, а на аллее — клены), а также укрепить соответствующими растениями бутовую часть набережной. По словам Р. Зимина, в проекте учитывался антропогенный фактор (к примеру, волны, вызванные лодками), а также то обстоятельство, что ледохода на Исетском пруду нет, лед тает сам. С учетом этого и проектировалась контактирующая с акваторией часть набережной.Во время обсуждения концепции был, в частности, поднят вопрос о строительстве пешеходного моста к противоположному берегу, чтобы закольцевать пешеходный маршрут (от нового моста до Макаровского моста). Авторы проекта учли предложения, пообещав рассмотреть их при корректировке документа.«Хотел поблагодарить архитекторов за интересные идеи. Да, эти решения необходимо будет дорабатывать, но на стадии концепции я предлагаю те вещи, которые были презентованы, зафиксировать и двигаться дальше», — резюмировал Руслан Габдрахманов.