Брусника представила на Совете по развитию общественных пространств в Екатеринбурге концепцию благоустройства набережной реки Исети

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге в рамках заседания по развитию общественных пространств на площадке ...21.06.2023 В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...22.03.2022 В голосовании за лучшую концепцию развития набережной Исети приняли участие 9,5 тыс. жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге завершилось онлайн-голосование за лучшую концепцию развития набережной ...01.10.2021 Администрация Екатеринбурга начала подготовку площадок для благоустройства берегов Исети
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Городские власти приступили к очередному этапу подготовительных работ для ...20.06.2017 Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...