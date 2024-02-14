Брусника представила на Совете по развитию общественных пространств в Екатеринбурге концепцию благоустройства набережной реки Исети

Изображения предоставлены компанией Брусника

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге участники Совета по развитию общественных пространств обсудили концепцию благоустройства набережной реки Исети, от улицы Челюскинцев до улицы Папанина. Презентацию проекта от компании Брусника провел руководитель отдела генплана и ландшафтной архитектуры Роман Зимин, сообщает пресс-служба горадминистрации.Так, согласно концепции, со стороны существующей набережной — у Макаровского моста — будет организована входная группа, от которой по пешеходному и велосипедному маршрутам можно будет попасть на площадку с небольшой сценой. Также в локации авторы разместили ресторан, пирс, детскую площадку, скамейки и баскетбольную площадку. Кроме того, в ходе благоустройства будут убраны старые деревья и посажены новые растения.В рамках обсуждения члены совета внесли несколько предложений, которые будут учтены при корректировке проекта архитекторов. После дополнения концепция будет направлена на рассмотрение в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и комитет благоустройства администрации Екатеринбурга.Работы по благоустройству участка набережной реки Исети, от улицы Челюскинцев до улицы Папанина, запланированы на 2024-2025 годы.