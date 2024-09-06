Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 77,56 коп., до 89,70 руб., евро — на 1,12 руб., до 99,19 руб.