Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 05.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2024 года. Курс ...12.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 36 коп.
УрБК, Москва, 12.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2024 года. Курс доллара ...11.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 11.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2024 года. Курс ...01.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...13.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 13.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...