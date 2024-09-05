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05.09.2024

Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 31,70 коп., до 88,92 руб., евро — на 26,04 коп., до 98,07 руб.
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