Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 31,70 коп., до 88,92 руб., евро — на 26,04 коп., до 98,07 руб.