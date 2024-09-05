Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 13.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 августа 2024 года. Курс ...30.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 30.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2024 года. Курс доллара ...14.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2024 года. Курс ...