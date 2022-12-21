Григорий Вахитов о причинах роста курса иностранных валют

На произошедший в апреле резкий рост курса иностранных валют повлияли несколько факторов. Момент первый — наши экспортеры, боясь санкций и разных условий внутри нашей страны, оставляют выручку за рубежом. При ее наличии доллары и евро сохраняются за пределами РФ. В то же время произошло несколько достаточно крупных сделок, связанных с выходом иностранцев из бизнеса внутри России. То есть они продавали бизнес и выручку, а затем опять-таки выводили за пределы РФ. Получался повышенный спрос на валюту внутри страны при ограниченном предложении. Центробанк у нас сейчас валюту недружественных стран не продает. Спрос превысил предложение — классический рыночный механизм.



В начале недели Минфин РФ объявил, что будет ограничивать покупку валют при крупных сделках. Это первый момент вмешательства в попытках отрегулировать курсы. В принципе у властей есть достаточно много механизмов. Вопрос только — насколько им это нужно. В нынешних условиях чуть более слабый рубль гораздо более выгоден властям, чем более крепкий. Не всегда то, что хорошо государству, хорошо его жителям.



Я не уверен, что есть какой-то потолок для роста курса валют, ведь мы уже видели доллар по 120 руб. Это рынок, и в какой-то момент небольшое запоздание может вылиться в то, что рынок успеет вновь достичь этих величин. Но, конечно, эти цены не совсем справедливы. Даже если мы сделаем допущение и назовем рыночный механизм абсолютно верным, то 120 руб. — это сильный перекос. Так же, как и когда доллар стоил 50 руб. — только перекос в другую сторону.



Если считать все текущие экспортные и прочие операции, то аналитики говорят, что будет верно оценивать доллар в диапазоне 70-80 руб. Но какой будет курс, и на каком уровне государство начнет на него влиять со своей стороны — это вопросы к Банку России и Минфину РФ.



У нас государство экспортно ориентированное. Резкое изменение курса доллара приводит к повышению инфляции и к ожиданию ее дальнейшего роста. Соответственно, цены внутри государства начинают меняться независимо от того, хотят этого власти или нет. Потому что предприниматели начинают переоценивать свои возможные доходы и убытки, закладывать их в цены. Это в текущий момент и произошло. Тем более у нас до сих пор 70% товаров либо импортные, либо произведены на импортном оборудовании, либо с использованием импортных расходников.



Вполне возможно, что инфляция будет и дальше расти. Сейчас, рассматривая ее, нужно учитывать возможный дефицит. Это приведет к допечатыванию денег. А допечатанные деньги будут давить на инфляцию.



Григорий Вахитов, независимый финансовый аналитик