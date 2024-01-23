Официальные курсы доллара США и евро снизились на 5 коп.

УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...16.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 16.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс ...11.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс ...