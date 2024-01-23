Официальные курсы доллара США и евро снизились на 5 коп.

УрБК, Москва, 24.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 5,25 коп., до 87,91 руб., евро — на 5,88 коп., до 95,82 руб.