Официальные курсы доллара США и евро снизились на 9 коп.

УрБК, Москва, 29.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 9,43 коп., до 88,61 руб., евро — на 9,35 коп., до 97,06 руб.