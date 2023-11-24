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Сегодня, 09:41

Официальные курсы доллара США и евро снизились на 9 коп.

УрБК, Москва, 29.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 9,43 коп., до 88,61 руб., евро — на 9,35 коп., до 97,06 руб.
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