Официальные курсы доллара США и евро снизились на 9 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2023 года. Курс ...17.11.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 17,71 коп.
УрБК, Москва, 17.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 ноября 2023 года. Курс ...24.10.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 24.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 октября 2023 года. Курс ...13.10.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2,9 руб.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2023 года. Курс ...07.06.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 7 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2023 года. Курс долл. США ...