Курс ударит по ценам

В последние недели курс рубля сильно ослабел
по отношению к западным валютам. Накануне стоимость доллара США преодолела психологическую отметку в 100 руб., евро — 110 руб., хотя в итоге и произошел откат. По состоянию на утро 15 августа курс доллара США на Московской бирже находится в диапазоне 96–97 руб., евро — 105–106 руб. Вслед за изменением курса валют следует ожидать роста цен и ускорения инфляции. О том, какие товары и услуги могут подорожать, УрБК рассказали уральские эксперты.
Финансовый аналитик Григорий Вахитов подтвердил опасения по поводу роста цен. Он отмечает, что Россия остается импортозависимым государством. Даже в таких отраслях, как добыча сырья и металлургия, применяется иностранное оборудование. Но в сельском хозяйстве и в отношении продовольственных товаров ситуация постепенно улучшается.
Отчасти это мнение подтверждает финансовый аналитик Виталий Калугин, считающий, что подорожают в первую очередь непродовольственные товары.
«Подорожают непродовольственные товары, которые полностью зависят от импорта. Это автомобили, бытовая техника, товары длительного пользования, одежда и обувь. Есть некоторая зависимость по продовольственным товарам. Но основное мы худо-бедно производим здесь», — рассказал эксперт.
«Наши китайские партнеры буквально вчера подняли цены на 15%. 100 рублей за доллар для них стало триггерной точкой. Теперь наш рынок живет в новой ценовой реальности», — отметил директор компании «Недремлющее око» Леонид Стариков.
Раньше всех рост цен на себе ощутят туристы. По словам президента Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, колебания валют моментально сказываются на динамике продаж. Если не происходит нового скачка, то она возвращается на прежний уровень. Летний сезон близится к концу, почти все билеты и путевки на этот период уже куплены. Но осенне-зимняя программа в Свердловской области может оказаться под угрозой.
«У многих граждан может просто не оказаться возможностей платить по меняющемуся курсу. Это может привести к незаполнению всей запланированной программы. А там в планах есть Шри-Ланка, Малайзия, остров Хайнань, увеличение полетов в Таиланд, Вьетнам. У меня нет уверенности, что вся заявленная программа сможет состояться, если курс рубля не вернется к прежним значениям или не стабилизируется», — рассказал М. Мальцев.
В то же время подорожает внутренний туризм. Здесь нет зависимости от импорта: услуги для туристов подорожают из-за того, что у тех сократится выбор мест для отдыха.
В то же время на рынок недвижимости влияние курса валют окажется минимальным. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков не ожидает серьезных изменений в долгосрочной перспективе в плане активности или динамики цен.
«Сейчас эмоционально, может быть, какие-то сделки активизируются, но дальше на первый план так и иначе выйдет баланс спроса и предложения. Опыт предыдущих лет показывает, что любые валютные скачки могут изменить практику принятия решений на месяц-два. А дальше влияние факторов становится второстепенным», — объяснил эксперт.
Отметим, что инфляцию отчасти могут разогнать сами граждане. Во время предыдущих скачков и кризисов бывали случаи, когда люди массово шли приобретать какие-либо товары «пока не те не подорожали». Но подобный рост спроса тоже приводит к росту цен. Вероятность такого сценария допускает В. Калугин.
«Может, будет небольшой ажиотаж. Я думаю, что если цены и вырастут, то через два месяца. Но сейчас купить технику может быть даже разумным. К ноябрю она может подорожать. В плане цен будет самосбывающийся прогноз от этого. Они вырастут и так, только население их может разогнать. Ожидание сильнее основной инфляции. Ожидание инфляции разгоняет цены уже сейчас, хотя на деле они могут вырасти из-за девальвации только месяца через три. Поэтому тут неважно когда, а важен сам факт роста инфляции», — считает экономист.
Г. Вахитов придерживается противоположного мнения. Он утверждает, что цены уже выросли слишком сильно, поэтому новый виток инфляции не вызовет стремления закупаться.
«Цены у нас давно наверху. Вопрос в другом. Из-за того, что импортных товаров стало меньше, закупать особо нечего. Да, сейчас заходит китайский автопром, но цены такие, что не каждый может себе это позволить. На жилье цены тоже выросли до такой степени, что непонятно, кому это все будут продавать. Раньше был условный лаг, когда рост курса доллара переходил в цены. Больше он не наблюдается. Все продавцы смотрят на курс доллара, и если товары импортные, то ценники тут же перерисовываются», — рассказывает эксперт.
Напомним, что в базовом сценарии Банк России ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 5–6,5% и возврат к 4% в 2024 году. Регулятор будет стремиться к этому значению при любом развитии событий.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney