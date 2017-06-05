УАТ: Ослабление рубля может помешать реализации осенне-зимней туристической программы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2017. Отмена чартерных рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» в Сочи и Крым может иметь долгосрочные ...25.12.2015 Туристический рынок Свердловской области в 2015 году сократился на 50%
По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%. Об этом на пресс-конференции сообщил ...25.12.2015 По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%. Об этом ...09.10.2015 Горнолыжникам придется экономить
Отдых на зарубежных горных курортах становится все менее доступным для екатеринбуржцев ...27.01.2014 Алексей Улюкаев: Ослабление рубля может негативно отразиться на предприятиях, проводящих модернизацию
УрБК, Москва, 27.01.2014. Ослабление курса рубля может негативно отразиться на российских предприятиях, закупающих ...