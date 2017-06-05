УАТ: Ослабление рубля может помешать реализации осенне-зимней туристической программы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Падение курса рубля может помешать реализации осенне-зимней туристической программы в Свердловской области. Из-за того, что часть туристов не сможет себе позволить зарубежный отдых, рейсы могут не заполниться, если рубль не восстановится. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



«Любые колебания валюты сказываются на динамике продаж. Причем сказываются моментально. Но через какое-то время, если не происходит нового скачка, динамика возвращается на прежний уровень. Сейчас конец летнего сезона, и уже до конца августа активные продажи мало ожидаемы — по ключевым направлениям все уже распродано. Но если эта ситуация продолжится, то она рискует негативно отразиться на старте осенне-зимних программ. А на осень заявлена интересная программа вылета полетов, и все это может оказаться под угрозой», — рассказал он УрБК.



При этом эксперт отметил, что отдых внутри страны тоже обычно дорожает в такие моменты. В большинстве случаев это происходит потому, что у туристов становится меньше альтернатив, в результате принимающая сторона может себе позволить увеличить цены.