УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:24

УАТ: Ослабление рубля может помешать реализации осенне-зимней туристической программы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Падение курса рубля может помешать реализации осенне-зимней туристической программы в Свердловской области. Из-за того, что часть туристов не сможет себе позволить зарубежный отдых, рейсы могут не заполниться, если рубль не восстановится. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Любые колебания валюты сказываются на динамике продаж. Причем сказываются моментально. Но через какое-то время, если не происходит нового скачка, динамика возвращается на прежний уровень. Сейчас конец летнего сезона, и уже до конца августа активные продажи мало ожидаемы — по ключевым направлениям все уже распродано. Но если эта ситуация продолжится, то она рискует негативно отразиться на старте осенне-зимних программ. А на осень заявлена интересная программа вылета полетов, и все это может оказаться под угрозой», — рассказал он УрБК.

При этом эксперт отметил, что отдых внутри страны тоже обычно дорожает в такие моменты. В большинстве случаев это происходит потому, что у туристов становится меньше альтернатив, в результате принимающая сторона может себе позволить увеличить цены.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2017 Ситуация с «ВИМ-Авиа» может снизить конкурентоспособность туров на российский юг у уральских туристов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2017. Отмена чартерных рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» в Сочи и Крым может иметь долгосрочные ...

25.12.2015 Туристический рынок Свердловской области в 2015 году сократился на 50%

По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%. Об этом на пресс-конференции сообщил ...

25.12.2015 По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. По итогам 2015 года туристический рынок Свердловской области сократился на 50%. Об этом ...

09.10.2015 Горнолыжникам придется экономить

Отдых на зарубежных горных курортах становится все менее доступным для екатеринбуржцев ...

27.01.2014 Алексей Улюкаев: Ослабление рубля может негативно отразиться на предприятиях, проводящих модернизацию

УрБК, Москва, 27.01.2014. Ослабление курса рубля может негативно отразиться на российских предприятиях, закупающих ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (346)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18